Napoli-Bologna, probabili formazioni Sky: due ballottaggi per Spalletti

Giovedì sera il Napoli affronterà il Bologna nel turno infrasettimanale di Serie A per tentare di riagguantare il Milan in testa alla classifica. Stando a quanto riportato da Sky Sport, Spalletti ha due dubbi di formazione, il ballottaggio tra Lozano-Politano e tra Zielinski-Mertens. Tra i rossoblù squalificati Soumaoro e Soriano, con l'acciaccato Arnautovic in dubbio per la sfida del Maradona.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Anguissa, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Binks, Medel Theate; De Silvestri, Schouten, Svanberg, Hickey; Orsolini, Vignato; Barrow. All. Mihajlovic