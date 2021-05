Napoli-Cagliari, probabili formazioni Sky: Gattuso scioglie il dubbio in attacco

Il dubbio della vigilia di Napoli-Cagliari per Rino Gattuso riguardava l'attacco: chi a destra tra Lozano e Politano? Secondo Sky Sport, l'allenatore azzurro ha sciolto le riserve. Dopo le ultime esclusioni, tornerà titolare il messicano, con l'ex Inter dunque in panchina. Confermato Osimhen da centravanti, mentre in difesa si rivedrà Manolas accanto a Koulibaly. Hysaj dovrebbe spuntarla su Mario Rui a sinistra. Di seguito le probabili formazioni dell'emittente satellitare.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen

CAGLIARI (4-5-1): Vicario; Zappa, Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Duncan, Nainggolan, Deiola, Asamoah; Pavoletti