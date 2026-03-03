Infortunio Lobotka: Mediaset svela la tipologia di guaio muscolare dello slovacco
Nuovo campanello d’allarme in casa Napoli. Dopo il rientro in gruppo di De Bruyne, Antonio Conte deve ora fare i conti con il problema fisico accusato da Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco, uscito anzitempo nella sfida contro il Verona, ha riportato un sovraccarico al bicipite femorale che lo mette seriamente in dubbio per la gara contro il Torino, in programma venerdì sera al Maradona Le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno.
Ennesimo stop muscolare
Si tratta dell’ennesimo stop di natura muscolare in una stagione già complicata sotto questo aspetto per il Napoli, più volte frenato dagli infortuni. Lo staff medico, sottolinea Sport Mediaset, monitorerà l’evoluzione del problema nelle prossime ore per capire se il regista potrà essere a disposizione contro i granata, in un match che apre un turno di campionato particolarmente delicato per gli azzurri.
