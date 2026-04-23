Napoli-Cremonese, ultime di formazione Sky: Rrahmani e Alisson dal 1’, dubbio sulla trequarti
Dopo la sconfitta contro la Lazio, Antonio Conte prepara diverse novità di formazione in vista della sfida contro la Cremonese. Le scelte riguardano soprattutto il reparto avanzato e il centrocampo, dove si profilano cambi importanti rispetto all’ultima uscita, stando a quanto riportato da Sky Sport.
Le scelte di Conte contro la Cremonese
Alle spalle di Hojlund si apre un ballottaggio tra Kevin De Bruyne ed Elmas, con Alisson Santos al momento favorito per partire dal primo minuto. A centrocampo spazio a McTominay accanto a Lobotka, mentre resta fuori Anguissa. Sulle fasce, invece, Gutierrez schierato a destra al posto di Politano. In difesa torna Rrahmani dal primo minuto insieme a Buongiorno e Olivera, per una linea arretrata che punta a ritrovare solidità.
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Olivera, Rrahmani, Buongiorno; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; De Bruyne, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte
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