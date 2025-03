Foto Napoli-Fiorentina, si va verso un altro sold-out: pochissimi biglietti ancora disponibili

Dopo il sold out contro l'Inter, domenica prossima il Maradona sarà quasi certamente di nuovo tutto esaurito. Sono in vendita i biglietti per Napoli-Fiorentina, in programma domenica alle 15, e quasi tutti sono già stati acquistati.

Resta infatti una limitata disponibilità di tagliandi, soltanto per due settori: Tribuna Posillipo Premium e Curva B inferiore. Tutti gli altri settori dell'impianto di Fuorigrotta sono già sold-out.