Foto Napoli-Genoa, manca poco all'ennesimo sold-out: disponibili due settori

Cresce l'attesa per Napoli-Genoa di domani alle ore 18, ultima partita prima della sosta per le nazionali. Per la sfida ai rossoblù si preannuncia un nuovo tutto esaurito allo stadio Maradona: ad oggi infatti mancano poche centinaia di biglietti per arrivare al sold-out. Al momento ci sono ancora posti in due settori: Tribuna Posillipo e l’anello inferiore dei Distinti. Gli altri settori sono terminati da giorni.

I prezzi per Napoli-Genoa diffusi dalla SSCNapoli

Settore Intero Fidelity Intero Vendita Libera

CURVE INFERIORI 30,00 €35,00 €

CURVE SUPERIORI 45,00 €50,00 €

DISTINTI INFERIORI 60,00 €70,00 €

DISTINTI SUPERIORI 80,00 €90,00 €

DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 90,00 €100,00 €

TRIBUNA NISIDA 95,00 €105,00 €

TRIBUNA POSILLIPO 120,00 €135,00 €

TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 135,00 €150,00 €