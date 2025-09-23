Napoli-Genoa, sold-out vicino: restano solo due settori disponibili
Come prevedibile, sarà quasi certamente sold out il Maradona anche per Napoli-Genoa del 5 ottobre alle, domenica alle ore 18, per la sesta giornata del campionato di Serie A. Oggi alle ore 12 partiva la vendita libera ma i biglietti a disposizione erano davvero pochi e al momento restano pochissime disponibilità per Distinti superiori e per la Tribuna Posillipo. Quella col Genoa potrebbe essere la tredicesima di fila a Fuorigrotta da fine gennaio con lo stadio sempre pieno.
Lo stesso era accaduto lunedì sera contro il Pisa e accadrà l'1 ottobre, mercoledì sera, per la prima in Champions contro lo Sporting Lisbona. Oltre 150mila spettatori nel giro di due settimane per gli azzurri di Conte spinti anche dalla passione dei suoi tifosi.
