Napoli inarrestabile, 4° successo di fila: ecco da quando non accadeva

Napoli corsaro in trasferta con Gennaro Gattuso in panca: "E' il primo tecnico a vincere cinque delle prime sei gare esterne in assoluto nel massimo campionato sulla panchina del Napoli", a riportare la statistica è Opta Paolo. Per gli azzurri è anche il quarto successo consecutivo in campionato: non accadeva da maggio 2019

