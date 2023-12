Napoli-Inter, le probabili formazioni Sky: Mazzarri sposta Natan a sinistra, Ostigard dal 1'

In attacco Politano, Osimhen, che potrebbe non avere ancora i 90' nella gambe, e Kvaratskhelia.

Napoli e Inter si sfideranno domani al Maradona per il posticipo della 14ª giornata di Serie A. Di seguito le ultime sulle formazioni che saranno schierate da Walter Mazzarri e Simone Inzaghi, secondo Sky Sport.

In porta tornerà Meret. In difesa: Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard e Natan, che dovrebbe avere la meglio su Juan Jesus nel ruolo di terzino sinistro. Nessun cambio neanche a centrocampo, Zielinski non è in condizioni ottimali ma dovrebbe stringere i denti ed essere schierato titolare. Preallertati comunque sia Cajuste che Elmas. In attacco Politano, Osimhen, che potrebbe non avere ancora i 90' nella gambe, e Kvaratskhelia.

Dopo l'ampio turnover messo in campo contro il Benfica, Inzaghi è pronto a schierare nuovamente i titolarissimi. In porta tornarà Sommer, davanti a lui la difesa a tre composta da Darmian, De Vrij e Acerbi. Sugli esterni Dumfries e Dimarco, con Cuadrado e Carlos Augusto pronti a entrare a partita in corso. In mediana: Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. In avanti, spazio nuovamente alla coppia formata da Lautaro Martinez e Thuram.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Juan Jesus; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi