Ufficiale
Napoli-Lazio, arbitra Zufferli con Di Bello al Var: la sestina completa
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È stata resa nota dall'Aia la designazione arbitrale per Napoli-Lazio, gara in programma sabato 18 aprile alle ore 18.00.
È stata resa nota dall'Aia la designazione arbitrale per Napoli-Lazio, gara in programma sabato 18 aprile alle ore 18.00. A dirigere il match sarà Luca Zufferli, coadiuvato dagli assistenti Lo Cicero e Cecconi. Il quarto uomo sarà Feliciani. In sala Var ci sarà Di Bello, mentre l’Avar sarà Meraviglia.
Questa la sestina completa
NAPOLI – LAZIO Sabato 18/04 h. 18.00
ZUFFERLI (foto)
LO CICERO – CECCONI
IV: FELICIANI
VAR: DI BELLO
AVAR: MERAVIGLIA
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