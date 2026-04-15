Ufficiale Napoli-Lazio, arbitra Zufferli con Di Bello al Var: la sestina completa

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È stata resa nota dall'Aia la designazione arbitrale per Napoli-Lazio, gara in programma sabato 18 aprile alle ore 18.00.

È stata resa nota dall'Aia la designazione arbitrale per Napoli-Lazio, gara in programma sabato 18 aprile alle ore 18.00. A dirigere il match sarà Luca Zufferli, coadiuvato dagli assistenti Lo Cicero e Cecconi. Il quarto uomo sarà Feliciani. In sala Var ci sarà Di Bello, mentre l’Avar sarà Meraviglia.

Questa la sestina completa

NAPOLI – LAZIO Sabato 18/04 h. 18.00

ZUFFERLI (foto)

LO CICERO – CECCONI

IV: FELICIANI

VAR: DI BELLO

AVAR: MERAVIGLIA