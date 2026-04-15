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Napoli-Lazio, arbitra Zufferli con Di Bello al Var: la sestina completa

Napoli-Lazio, arbitra Zufferli con Di Bello al Var: la sestina completa TuttoNapoli.net
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 12:13Notizie
di Arturo Minervini
È stata resa nota dall'Aia la designazione arbitrale per Napoli-Lazio, gara in programma sabato 18 aprile alle ore 18.00.

È stata resa nota dall'Aia la designazione arbitrale per Napoli-Lazio, gara in programma sabato 18 aprile alle ore 18.00. A dirigere il match sarà Luca Zufferli, coadiuvato dagli assistenti Lo Cicero e Cecconi. Il quarto uomo sarà Feliciani. In sala Var ci sarà Di Bello, mentre l’Avar sarà Meraviglia.

Questa la sestina completa

NAPOLI – LAZIO     Sabato 18/04 h. 18.00

ZUFFERLI (foto)

LO CICERO – CECCONI

IV:     FELICIANI

VAR:     DI BELLO

AVAR:     MERAVIGLIA