Napoli-Liverpool, su Ticketone spuntano altri biglietti di Tribuna e Distinti

TuttoNapoli.net

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Sono in vendita le ultime scorte di biglietti per Napoli-Liverpool, tornate disponibili e che probabilmente erano stati riservati nei giorni scorsi per eventuali abbonamenti Champions. Questa mattina infatti su Ticketone sono comparsi un centinaio di biglietti di Tribuna Nisida, Tribuna Posillipo e Distinti superiori, settori che erano esauriti negli ultimi giorni. Nessun dubbio che verranno venduti in queste ultime ore.