Napoli-Milan senza precedenti! Mai dopo 30 gare un distacco così ridotto in 90 anni

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Domani sera il Maradona ospiterà uno scontro diretto che la storia della Serie A non ha mai visto in questi termini. Napoli e Milan si presenteranno al fischio d'inizio separati da un solo punto in classifica — 62 gli azzurri, 63 i rossoneri — dopo aver disputato entrambe almeno 30 partite nel massimo campionato. Un incrocio che, per quanto possa sembrare sorprendente, non si era mai verificato prima d'ora nell'intera storia della Serie A.

IL PRECEDENTE RECORD

I numeri parlano chiaro: nelle precedenti occasioni in cui le due squadre si erano ritrovate faccia a faccia con almeno trenta gare alle spalle, il distacco minimo registrato era stato di due punti. Era accaduto due volte, in circostanze e stagioni lontanissime tra loro. La prima nel maggio del 1936, con il Milan avanti di due lunghezze sul Napoli; la seconda il 12 luglio 2020, con i partenopei stavolta in vantaggio sui rossoneri dello stesso margine. In entrambi i casi, il Napoli non perse: una vittoria e un pareggio, un ruolino che alimenta un precedente favorevole in questo tipo di sfide equilibrate.

ORA SOLO UN PUNTO: CAMBIERANNO GLI EQUILIBRI?

Ora quel gap si riduce ulteriormente, scendendo a una sola lunghezza. Un punto separa le due squadre, un punto che lunedì sera potrebbe cambiare volto alla classifica e agli equilibri della corsa al vertice. È la prima volta in quasi novant'anni di storia che le due società si trovano così vicine, così in bilico, così pronte a darsi battaglia con questa posta in palio. Una statistica che racconta, meglio di qualsiasi altra analisi, quanto questa partita sia diversa dalle altre.