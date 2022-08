Napoli-Monza, l'ultima volta a Fuorigrotta finì 2-2: i precedenti

Napoli e Monza sono pronte ad affrontarsi al Maradona in occasione della seconda giornata di campionato.

TuttoNapoli.net

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Napoli e Monza sono pronte ad affrontarsi al Maradona in occasione della seconda giornata di campionato. Di seguito i precedenti tra azzurri e brianzoli estratti dal sito ufficiale della Lega Serie A. Tra Serie B e Coppa Italia, Napoli e Monza si sono affrontate 12 volte – quattro successi per i campani, due per i lombardi e sei pareggi. L’ultimo incontro in ordine di tempo in queste competizioni risale al 30 gennaio 2000 in Serie B (2-2 proprio a Napoli).