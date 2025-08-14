Napoli-Olympiacos, le formazioni: Conte lancia Milinkovic ed i 4 centrocampisti
Ufficiali le scelte di formazione del Napoli di Conte per l'ultima amichevole estiva in programma alle ore 18 al Patini di Castel di Sangro contro l'Olympiacos. C'è De Bruyne con i tre centrocampisti, in porta confermato Milinkovic-Savic come contro il Girona. Ecco le formazioni ufficiali:
NAPOLI: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay; De Bruyne, Lukaku. A disp: Meret, Contini, Ferrante, Buongiorno, Gilmour, Neres, Obaretin, Vergara, Lucca, Hasa, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Spinazzola, Zanoli, Lang, Cheddira, Saco. All. Conte.
OLYMPIACOS: Botis, Ortega, Pirola, Retsos, Costinha, Scipioni, Hezze, Chiquinho, Pnevmonidis, Rodinei, El Kaabi. A disp: Paschalakis, Kalogerpoulos, Strefezza, Liatsikouras, Onyemaechi, Mouzakitis. All. Mendilibar.
Ecco il riepilogo di tutti i test amichevoli del Napoli in questa lunga estate tra Dimaro e Castel di Sangro:
A Dimaro:
Napoli-Arezzo 0-2
Napoli-Catanzaro 2-1
A Castel di Sangro:
Napoli-Brest 1-2
Napoli - Casertana: 1-1
Napoli-Girona 3-2
Napoli - Sorrento: 4-0
Napoli-Olympiacos 14 agosto ore 20
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Sassuolo
|Napoli
