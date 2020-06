Napoli partito dal San Paolo: spostamento a Capodichino, poi il charter per Verona

Poco più tardi delle 17 il Napoli è partito in pullman dallo stadio San Paolo, direzione Capodichino. L'intero gruppo squadra volerà dall'aeroporto a Verona con un charter, per poi passare una notte nella città veneta. Mini-ritiro in città, domani la prima partita di campionato post-Covid19 per gli azzurri. A riportarlo è Sky Sport.