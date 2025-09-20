Foto Napoli-Pisa, non c'è ancora il sold-out: restano un centinaio di biglietti, i dettagli

Prosegue quest'oggi la vendita libera per Napoli-Pisa, match che si disputerà lunedì 22 Settembre alle ore 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona. L'impianto di Fuorigrotta offrirà la solita spinta ed il consueto colpo d'occhio, ma non è stato ancora raggiunto il sold-out, anche se è questione di ore: al momento restano un centinaio di biglietti del settore Distinti inferiori prima del termine della vendita. Per Napoli-Sporting Lisbona invece è stato già raggiunto da giorni il sold-out.

Di seguito i prezzi per Napoli vs Pisa diffusi dal club azzurro:

Settore - Intero Fidelity - Intero Vendita Libera

CURVE INFERIORI 30,00 €35,00 €

CURVE SUPERIORI 45,00 €50,00 €

DISTINTI INFERIORI 60,00 €70,00 €

DISTINTI SUPERIORI 80,00 €90,00 €

DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 90,00 €100,00 €

TRIBUNA NISIDA 95,00 €105,00 €

TRIBUNA POSILLIPO 120,00 €135,00 €

TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 135,00 €150,00 €