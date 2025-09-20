Napoli-Pisa, partono le rotazioni: Conte torna al 4-3-3 e cambia in ogni reparto

vedi letture

Il Napoli si prepara a tornare in campo in campionato. Lunedì, nel posticipo serale in programma alle ore 20:45 contro il Pisa al Maradona, l’obiettivo è mettersi alle spalle la sconfitta in Champions contro il Manchester City. Ci saranno tanti cambi rispetto alla formazione scesa in campo all’Etihad Stadium, riferisce Sport Mediaset. In porta ci dovrebbe essere Meret dopo che nelle ultime due uscite si era visto Milinkovic-Savic. Davanti a lui la solita a linea a quattro nella quale, però, si prevede un turno di riposo per Buongiorno, con Juan Jesus candidato a prenderne il posto.

Oltrepassando la difesa, attenzione ad un cambio pure tattico. Rinunciando a uno tra Anguissa, Lobotka e McTominay si potrebbe rivedere il 4-3-3 nel quale può trovare posto Elmas oltre ovviamente a De Bruyne, che - suo malgrado - giovedì ha riposato più del previsto. In attacco, dopo due presenze di fila, Hojlund dovrebbe accomodarsi in panchina per far riprendere minuti a Lucca. Spazio anche a Neres, subentrato a Manchester e pienamente recuperato.