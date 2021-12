Napoli rievoca brutti ricordi ad Andreazzoli: l’ultimo precedente gli fu fatale

Dopo la vittoria sul Leicester e il passaggio del turno, domani il Napoli si ributta sul campionato e se la vedrà con l’Empoli. La squadra di Andreazzoli è, sin qui, una delle rivelazioni della Serie A. Undicesimo posto in classifica e 23 punti sono un bottino di tutto rispetto per una neopromossa. Il tecnico dei toscani, Andreazzoli, tornerà a Napoli in quello stadio che gli rievoca brutti ricordi. Infatti, l’ultimo precedente in Serie A risale al 2 novembre 2018. In quella circostanza il Napoli schiantò 5-1 i toscani e quella sconfitta costò proprio la panchina ad Andreazzoli. L’Empoli prese Iachini, poi richiamò Andreazzoli e finì in Serie B al termine della stagione.