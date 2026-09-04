Ospite d'eccezione a San Siro per Inter-Napoli: sarà protagonista nel pre-partita

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San Siro viaggia verso il tutto esaurito dopo gli oltre 75mila spettatori della prima giornata. Ospite speciale Wesley Sneijder.

Il pre-partita di Inter-Napoli avrà anche un protagonista d'eccezione: Wesley Sneijder, uno degli eroi del Triplete conquistato dall'Inter di Mourinho nel 2010. L'ex centrocampista nerazzurro ruberà la scena per qualche minuto, facendo ritorno a San Siro dopo diverso tempo d'assenza. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Inter-Napoli, Sneijder protagonista nel pre-partita

L'olandese parteciperà a un'iniziativa organizzata da Betsson.Sport sul terreno di gioco, durante la quale due tifosi nerazzurri saranno coinvolti in una sfida di precisione tecnica. Un tuffo nel passato prima di Inter-Napoli, appuntamento che aprirà una settimana importante per i nerazzurri, attesi poi martedì dalla Champions League e dalla trasferta di Madrid.