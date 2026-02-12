Ufficiale Lucca, subito ribaltone al Nottingham: esonerato il tecnico dopo l'ultimo pari

Tempi duri per gli allenatori dei top-5 campionati. Dopo quelle di Roberto De Zerbi e Thomas Frank, salta un'altra panchina: è quella del Nottingham Forest, che cambia ancora e si separa da Sean Dyche dopo il pareggio di ieri contro il Wolverhampton, ultima in classifica. La decisione è stata comunicata dal club attraverso una breve nota, nella quale si conferma la fine del rapporto professionale con il tecnico inglese.

La società ha voluto esprimere un ringraziamento formale nei confronti di Dyche e del suo staff per l'impegno e la dedizione dimostrati durante il periodo trascorso alla guida della squadra. Un riconoscimento istituzionale per il lavoro svolto, nonostante la scelta di interrompere il percorso tecnico intrapreso. Cambia dunque la panchina della squadra di Lucca.