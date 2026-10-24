Napoli-Roma, giallorossi senza vittorie a Fuorigrotta dal 2018! I precedenti

Napoli-Roma, azzurri imbattuti da otto gare casalinghe contro i giallorossi. Allegri cerca il riscatto dopo tre sconfitte in sette giornate.

Il Napoli si prepara ad affrontare la Roma allo stadio Diego Armando Maradona nell'ottava giornata di Serie A, con i precedenti casalinghi che sorridono agli azzurri. I partenopei sono infatti imbattuti nelle ultime otto sfide interne di campionato contro i giallorossi, grazie a quattro vittorie e altrettanti pareggi. Per ritrovare una serie positiva più lunga bisogna tornare al periodo compreso tra il 1971 e il 1982, quando il Napoli arrivò a undici incontri consecutivi senza sconfitte, conquistando dieci successi e un pareggio. L'ultima vittoria della Roma al Maradona risale invece al 3 marzo 2018, quando i capitolini si imposero per 4-2. Nel bilancio complessivo dei confronti in Serie A spiccano inoltre i 55 pareggi tra le due formazioni: soltanto contro il Torino, con 56, il Napoli ha diviso la posta in palio più volte nella propria storia nel massimo campionato.

Napoli-Roma, precedenti favorevoli agli azzurri ma partenza difficile: tre sconfitte nelle prime sette giornate

Se i precedenti contro la Roma rappresentano un dato incoraggiante, l'avvio di campionato del Napoli di Massimiliano Allegri racconta una situazione decisamente più complicata. Gli azzurri hanno infatti perso tre delle prime sette partite di questa Serie A, raccogliendo tre vittorie e un pareggio. Per ritrovare almeno tre sconfitte nelle prime sette giornate bisogna risalire alla stagione 2009/2010, quando i ko furono addirittura quattro: in quell'occasione Roberto Donadoni venne esonerato proprio dopo il settimo turno, lasciando il posto a Walter Mazzarri. La Roma, dal canto suo, è una delle squadre che hanno vinto più spesso in trasferta contro il Napoli nell'era dei tre punti a vittoria: sette successi dal 1994/1995, al pari di Fiorentina, Juventus e Lazio, dietro soltanto all'Atalanta, ferma a otto. Nello stesso periodo si registrano anche nove vittorie partenopee e otto pareggi. Numeri che rendono ancora più interessante una sfida nella quale Allegri cerca una vittoria per rilanciare il Napoli e interrompere un avvio di stagione particolarmente difficile.