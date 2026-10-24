Ufficiale Napoli-Roma, Rrahmani salta il derby del Sole! Il motivo

Sommario SEO: Rrahmani salta Napoli-Roma per una sindrome simil-influenzale: l'annuncio ufficiale della società azzurra.

Brutte notizie per il Napoli a poche ore dalla sfida contro la Roma. Il tecnico Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di Amir Rrahmani, costretto a saltare la partita per un problema di salute. A comunicarlo è stata direttamente la SSC Napoli, che ha annunciato l'indisponibilità del difensore kosovaro a causa di una sindrome simil-influenzale. Un'assenza dell'ultimo momento che riduce le possibilità di scelta dell'allenatore azzurro nel reparto arretrato.

Napoli-Roma, Rrahmani assente per sindrome simil-influenzale: la nota della SSC Napoli

La società partenopea ha ufficializzato il forfait del difensore attraverso una breve comunicazione, senza fornire ulteriori dettagli sulle sue condizioni. Questa la nota ufficiale della SSC Napoli: “Amir Rrahmani non farà parte del match per una sindrome simil-influenzale”. Rrahmani non sarà dunque a disposizione di Allegri per la sfida del Maradona, con il tecnico chiamato a rivedere le proprie scelte difensive.