Napoli-Roma, ultime di formazioni Sky: risolto il ballottaggio a destra, dubbio Soulé per Gasp

Il Napoli si appresta a sfidare la Roma nella 25ª giornata di Serie A, in un confronto che promette spettacolo allo stadio Stadio Diego Armando Maradona. Dopo l’amara eliminazione in Coppa Italia contro il Como, arrivata ai calci di rigore, la squadra guidata da Antonio Conte è chiamata a reagire in campionato. Derby del Sole contrassegnato anche da assenze pesanti: tra queste spiccano quelle di Scott McTominay e Paulo Dybala. Lo scozzese è ancora fermo per il problema fisico accusato contro il Genoa, mentre l'argentino ha dato forfait alla vigilia per noie al ginocchio sinistro infiammato da due settimane.

Per quanto riguarda le ultime sulle formazioni secondo Sky Sport, Conte dovrebbe confermare Milinkovic-Savic tra i pali, ma sarà costretto a rivedere la difesa a causa della squalifica di Juan Jesus. Spazio quindi a Beukema accanto a Rrahmani e Buongiorno, con l’alternativa rappresentata da Oliveira. In mezzo al campo agiranno Lobotka ed Elmas, mentre sulle corsie esterne dovrebbero trovare posto Spinazzola e Gutierrez, vinto il ballottaggio a destra con Mazzocchi. In avanti, Politano e Vergara supporteranno Hojlund. Sul fronte giallorosso resta da sciogliere il nodo legato a Soulè, reduce da una settimana complicata per via della pubalgia ma attualmente favorito per una maglia da titolare, con Zaragoza ed El Aynaoui pronti in caso di forfait. Per il resto, Svilar sarà confermato in porta, con Mancini, N’Dicka e Ghilardi in difesa; a centrocampo Celik, Cristante, Pisilli e Wesley, mentre in attacco Malen sarà sostenuto da Pellegrini e dallo stesso Soulè.

NAPOLI (3-4-2-1) - Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Gutiérrez, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Politano, Vergara; Hojlund. All. Antonio Conte

ROMA (3-4-2-1) - Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Çelik, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. All. Gian Piero Gasperini