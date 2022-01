Napoli-Salernitana, i numeri: in Serie A e B il derby ha quasi sempre sorriso agli azzurri

Sette punti nelle ultime tre gare: il Napoli prova a ripartire in campionato e cerca di restare in corsa per la conquista dello scudetto. Sei sconfitte (una di queste a tavolino), una vittoria e una partita sub iudice, il cammino della Salernitana è costellato di buche e l'ultimo posto in classifica è la diretta conseguenza di ciò.

I granata a Napoli non hanno mai vinto. Al massimo sono riusciti a portare a casa un pari in tre occasioni (sulle 7 partite di campionato tra A e B che si sono giocate).

La squadra di Spalletti è quella che ha collezionato il maggior numero di clean sheet in questo campionato: 12. La Salernitana è all'estremo opposto in questa classifica con una sola gara conclusa senza prendere reti. Napoli e Sampdoria sono le squadre che hanno avuto meno rigori contro (uno).

TUTTI I PRECEDENTI A NAPOLI (SERIE A E B)

4 vittorie Napoli

3 pareggi

0 vittorie Salernitana

8 gol fatti Napoli

3 gol fatti Salernitana

LA PRIMA SFIDA A NAPOLI

1947/1948 Serie A Napoli vs Salernitana 0-0

L'ULTIMA SFIDA A NAPOLI

2003/2004 Serie B Napoli vs Salernitana 0-0