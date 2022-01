Napoli-Samp, chi è stato il migliore in campo? Per gli utenti di TN in due staccano tutti

Il gol decisivo di Andrea Petagna siglato contro la Sampdoria permette all’attaccante azzurro di aggiudicarsi la palma di migliore in campo contro i blucerchiati. La rete in mezza sforbiciata ha regalato i tre punti ad un Napoli falcidiato dalle assenze. I tifosi azzurri, rispondendo al sondaggio proposto dalla nostra redazione, hanno scelto lui come giocatore migliore. L’ex Spal conquista la prima posizione totalizzando il 48.6%. Staccato al secondo posto Stanislav Lobotka con il 31.5 %. Al terzo posto Ghoulam con il solo 5%. Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net. (Qui per votare)