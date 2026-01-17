Napoli-Sassuolo, settore ospiti semideserto: appena 19 tifosi. Il motivo
Manca poco a Napoli-Sassuolo, anticipo della 21ª giornata di Serie A in programma alle 18 al Maradona. Sparuto numero di tifosi neroverdi al seguito degli ospiti, gli ultras avevano annunciato con un comunicato la decisione di disertare la trasferta per via dei prezzi troppo alti. Nel settore ospiti dell'impianto di Fuorigrotta saranno, dunque, appena 19 tifosi provenienti da Sassuolo.
