Ufficiale

Napoli-Sassuolo, settore ospiti semideserto: appena 19 tifosi. Il motivo

Napoli-Sassuolo, settore ospiti semideserto: appena 19 tifosi. Il motivo TuttoNapoli.net
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Oggi alle 16:45Notizie
di Antonio Noto

Manca poco a Napoli-Sassuolo, anticipo della 21ª giornata di Serie A in programma alle 18 al Maradona. Sparuto numero di tifosi neroverdi al seguito degli ospiti, gli ultras avevano annunciato con un comunicato la decisione di disertare la trasferta per via dei prezzi troppo alti. Nel settore ospiti dell'impianto di Fuorigrotta saranno, dunque, appena 19 tifosi provenienti da Sassuolo.  

Segui Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica tutta azzurra, tutto il giorno! Potete seguirci in audio o in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le applicazioni per Smartphone (cercando "Radio Tuttonapoli" sugli store o cliccando qui per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android). Radio Tutto Napoli è disponibile anche in auto col DAB Campania o Smart Tv Android.