Napoli-Spezia, dalle 12 biglietti in vendita e sabato termina la campagna abbonamenti

TuttoNapoli.net

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

I biglietti per la gara di Campionato Napoli-Spezia, che si disputerà il 10 settembre 2022 alle ore 15.00 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli saranno posti in vendita a partire dalle ore 12.00 di mercoledì 7 settembre 2022.

Per quanto riguarda la Campagna Abbonamenti 2022/2023, da domani alle ore 12 partono gli ultimi giorni per sottoscrivere l’abbonamento. La Campagna Abbonamenti terminerà sabato 10 settembre alle ore 15 in concomitanza con l’inizio di Napoli-Spezia.

Questi i prezzi per i biglietti di Napoli-Spezia:

Tribuna Posillipo € 70,00

Tribuna Nisida € 55,00

Tribuna Family Adulto € 10,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti anello superiore € 40,00

Curve anello superiore € 30,00

Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family.

Al momento, gli anelli inferiore delle curve e dei distinti non saranno posti in vendita.