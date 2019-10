Napoli subito in campo, il report del club: Manolas e Hysaj tornano in gruppo

Il Napoli è tornato in campo questa mattina a Castel Volturno per preparare la sfida con la Roma. Questo il report della società azzurra: "La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che sono andati in campo contro l'Atalanta hanno svolto lavoro di scarico. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in riscaldamento a secco, torello e seduta finalizzata al possesso palla. Chiusura con partitina a campo risotto ed esercitazioni al tiro. Manolas e Hysaj si sono allenati in gruppo".