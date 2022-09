Nations League, la Serbia batte la Norvegia e va in Lega A: 90' per Ostigard

In campo per l'intero match il difensore del Napoli Leo Ostigard.

TuttoNapoli.net

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Assist di Kostic, rete di Dusan Vlahovic. Si è aperta così la sfida fra Norvegia e Serbia, con l’attaccante della Juventus che ha vinto la sfida a distanza col fenomeno Erling Haaland. In campo per l'intero match il difensore del Napoli Leo Ostigard. Il risultato finale, 2-0, è stato poi arrotondato da Mitrovic, con la Serbia che viene così promossa in Lega A mentre la Svezia, 1-1 con la Slovenia, retrocede il Lega C.

Nel gruppo 1 della Lega B di Nations League alla Scozia basta un pareggio per 0-0 contro l’Ucraina per essere promossa in Lega A. Nell’altra sfida il 3-2 premia l’Irlanda e condanna l’Armenia alla retrocessione.

Nel gruppo 2 invece ininfluente il successo dell’Albania con l’Islanda. Israele era già primo e promosso, la Russia automaticamente retrocessa.

CLASSIFICHE

GRUPPO 1

Scozia 13

Ucraina 11

Irlanda 7

Armenia 3

GRUPPO 2

Israele 8

Albania 4

Islanda 3

Russia 0

GRUPPO 4

Serbia 13

Norvegia 10

Slovenia 6

Svezia 4