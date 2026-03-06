Nazionale, Buffon rilancia: "Se L'Italia non andrà al Mondiale me ne vado"
Il capo delegazione della Nazionale Italiana Gianluigi Buffon ha detto dichiarato cosa farà nel caso l'Italia non dovesse andare al Mondiale tramite i playoff. Queste le dichiarazioni: “Se l’Italia non dovesse qualificarsi al Mondiale daró le dimissioni. Esco di scena, se serve trovare un capro espiatorio. Prendo e me ne vado a casa. Ma che modo è di ragionare? Questa cosa mi fa impazzire, non c'è mai uno sforzo per capire se realmente un professionista ha valori, se è capace. Così, è come tirare in aria la monetina: se va bene tutti bravi, se va male tutti scarsi. Questo modo di ragionare lo trovo imbarazzante”
Dopo le parole di Buffon i playoff del 26 Marzo contro l'Irlanda Del Nord assumo una grande importanza anche per il prossimo organigramma della Nazionale Italiana. La leggenda nonchè capo della delegazione è pronto nel dire basta con l'azzurro se ci dovesse essere l'ennesimo forfait al Mondiale come negli ultimi anni.
