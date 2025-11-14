Ufficiale

Nazionale, oggi altri due azzurri in campo: il programma completo

Nazionale, oggi altri due azzurri in campo: il programma completoTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:40Notizie
di Fabio Tarantino

Dieci i giocatori del Napoli convocati con le rispettive nazionali per questa sosta. Erano undici prima dell'infortunio di Anguissa. Ieri in campo Elmas in amichevole e anche gli italiani. Oggi altri due giocatori di Conte in campo. Questo il programma.

Venerdì
Lobotka: 20.45 Slovacchia-Irlanda del Nord
Lang: 20.45 Polonia-Olanda