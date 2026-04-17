Nazionale, si libera posto per Conte? Mediaset:"Milan-Allegri avanti insieme"

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Dopo qualche giorno di tempesta, sembra tornato il sereno sopra Milanello. E allora anche da Casa Milan filtra un cauto ottimismo: dopo gli scricchiolii delle ultime settimane, la volontà di continuare con Allegri è comune e diffusa in tutte le componenti della società. Nei giorni scorsi si parlava di possibile divorzio e di Allegri candidato principale alla panchina dell'Italia. poi il colpo di scena.

E, di più, ci sarebbe anche un progetto chiaro per tenersi stretto Max. Per forza di cose i punti cardine non può che passare dal mercato. Per questo a Milano in estate si aspettano almeno tra grandi colpi: giocatori d'esperienza, "alla Rabiot", che possano da subito portare esperienze ed alzare il livello della rosa. Nomi che, chiaramente, saranno stabiliti a tavolino con Max. Lo riporta Sportmediaset. A questo punto potrebbero essere in pochi ad ambire alla panchina azzurra, tra questi Conte.