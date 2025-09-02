Ufficiale Nazionali, al via con De Bruyne e si chiude con Olivera: le partite degli azzurri giorno per giorno

Quattordici i giocatori del Napoli convocati dalle rispettive nazionali per le qualificazioni Mondiali, ma ci sono anche amichevoli e per Marianucci le qualificazioni europee in Under 21. Ecco l'elenco di tutte le partite in cui saranno coinvolti giorno per giorno:

Giovedì 4 settembre

Liechtenstein-Belgio (De Bruyne)

Slovacchia-Germania (Lobotka)

Olanda-Polonia (Lang)

Camerun-eSwatini (Anguissa)

Arabia-Macedonia (Elmas)

Venerdì 5 settembre

Italia-Estonia (Di Lorenzo, Meret, Politano)

Danimarca-Scozia (McTominay, Gilmour)

Svizzera-Kosovo (Rrahmani)

Uruguay-Perù (Olivera)

Danimarca-Scozia (Hojlund)

U21 Italia-Montenegro (Marianucci)

Domenica 7 settembre

Belgio-Kazakistan (De Bruyne)

Lussemburgo-Slovacchia (Lobotka)

Lituania-Olanda (Lang)

Macedonia-Liechtenstein (Elmas)

Lunedì 8 settembre

Israele-Italia (Di Lorenzo, Meret, Politano)

Bielorussia-Scozia (McTominay, Gilmour)

Kosovo-Svezia (Rrahmani)

Grecia-Danimarca (Hojlund)

Martedì 9 settembre

Capo Verde-Camerun (Anguissa)

U21 Macedonia-Italia (Marianucci)

Mercoledì 10 settembre

Cile-Uruguay (Olivera)