Nazionali, al via con De Bruyne e si chiude con Olivera: le partite degli azzurri giorno per giorno

di Fabio Tarantino

Quattordici i giocatori del Napoli convocati dalle rispettive nazionali per le qualificazioni Mondiali, ma ci sono anche amichevoli e per Marianucci le qualificazioni europee in Under 21. Ecco l'elenco di tutte le partite in cui saranno coinvolti giorno per giorno: 

Giovedì 4 settembre 
Liechtenstein-Belgio (De Bruyne)
Slovacchia-Germania (Lobotka)
Olanda-Polonia (Lang)
Camerun-eSwatini (Anguissa)
Arabia-Macedonia (Elmas)

Venerdì 5 settembre
Italia-Estonia (Di Lorenzo, Meret, Politano)
Danimarca-Scozia (McTominay, Gilmour)
Svizzera-Kosovo (Rrahmani)
Uruguay-Perù (Olivera)
Danimarca-Scozia (Hojlund)
U21 Italia-Montenegro (Marianucci)

Domenica 7 settembre
Belgio-Kazakistan (De Bruyne)
Lussemburgo-Slovacchia (Lobotka)
Lituania-Olanda (Lang)
Macedonia-Liechtenstein (Elmas)

Lunedì 8 settembre
Israele-Italia  (Di Lorenzo, Meret, Politano)
Bielorussia-Scozia (McTominay, Gilmour)
Kosovo-Svezia (Rrahmani)
Grecia-Danimarca (Hojlund)

Martedì 9 settembre
Capo Verde-Camerun (Anguissa)
U21 Macedonia-Italia (Marianucci)

Mercoledì 10 settembre
Cile-Uruguay (Olivera)