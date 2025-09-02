Nazionali, al via con De Bruyne e si chiude con Olivera: le partite degli azzurri giorno per giorno
Quattordici i giocatori del Napoli convocati dalle rispettive nazionali per le qualificazioni Mondiali, ma ci sono anche amichevoli e per Marianucci le qualificazioni europee in Under 21. Ecco l'elenco di tutte le partite in cui saranno coinvolti giorno per giorno:
Giovedì 4 settembre
Liechtenstein-Belgio (De Bruyne)
Slovacchia-Germania (Lobotka)
Olanda-Polonia (Lang)
Camerun-eSwatini (Anguissa)
Arabia-Macedonia (Elmas)
Venerdì 5 settembre
Italia-Estonia (Di Lorenzo, Meret, Politano)
Danimarca-Scozia (McTominay, Gilmour)
Svizzera-Kosovo (Rrahmani)
Uruguay-Perù (Olivera)
Danimarca-Scozia (Hojlund)
U21 Italia-Montenegro (Marianucci)
Domenica 7 settembre
Belgio-Kazakistan (De Bruyne)
Lussemburgo-Slovacchia (Lobotka)
Lituania-Olanda (Lang)
Macedonia-Liechtenstein (Elmas)
Lunedì 8 settembre
Israele-Italia (Di Lorenzo, Meret, Politano)
Bielorussia-Scozia (McTominay, Gilmour)
Kosovo-Svezia (Rrahmani)
Grecia-Danimarca (Hojlund)
Martedì 9 settembre
Capo Verde-Camerun (Anguissa)
U21 Macedonia-Italia (Marianucci)
Mercoledì 10 settembre
Cile-Uruguay (Olivera)
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Fiorentina
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro