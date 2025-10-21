Ultim'ora

Ansa: “Circa 180 tifosi del Napoli arrestati a Eindhoven”, il motivo

© foto di José María Díaz Acosta
Oggi alle 06:06In primo piano
di Fabio Tarantino
(ANSA) - ROMA, 21 OTT - Citando fonti di polizia locale, la stampa nederlandese afferma che circa 180 tifosi del Napoli sono stati arrestati stanotte nel centro di Eindhoven. Le autorità della città del sud dei Paesi Bassi spiegano che le persone fermate avrebbero "causato disordini con il loro comportamento", riporta l'agenzia Algemeen Nederlands Persbureau (Anp). Altri quattro tifosi del Napoli - viene aggiunto dalla Anp - sono stati arrestati per lo stesso motivo in diverse zone della stessa Eindhoven, dove stasera la squadra di calcio partenopea sfiderà il Psv per la terza giornata della fase campionato della Champions League. (ANSA).