Neres incubo Juve: la statistica che fa tremare la squadra di Motta

David Neres si è subito integrato in questo nuovo Napoli nonostante non sia mai partito da titolare nella sua nuova avventura in azzurro. Il brasiliano, nei suoi primi tre spezzoni di partita contro Bologna, Parma e Cagliari ha collezionato tre assist.

Ora sabato c'è la Juventus allo Stadium, dove lui è già andato in rete con la maglia del Benfica nel settembre del 2022. Ma non solo, perché David è andato a segno contro i bianconeri anche quando militava nell'Ajax stavolta in casa degli olandesi, assieme ad una vecchia conoscenza per la Juventus come De Ligt. Una statistica incoraggiante in vista della gara di sabato.