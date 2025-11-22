Ufficiale Neres show con una bellissima doppietta: è lui l'MVP di Napoli-Atalanta

David Neres, autore della bellissima doppietta che ha portato il Napoli sul doppio vantaggio nel primo tempo contro l'Atalanta, è l'MVP della sfida dello Stadio Diego Armando Maradona. L'esterno brasiliano ha ripagato la scelta di Antonio Conte che l'ha schierato titolare: è il migliore in campo per la Lega Serie A e vince il premio Panini Player of the Match.

Di seguito la foto.