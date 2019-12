Nessun'assenza a Castel Volturno: tutti presenti anche a pranzo per la ripresa

Il Napoli vuole fare gruppo. Oggi c'è stato il rientro di tutti a Castel Volturno, nessun assente perché tutti sono concentrati sulla risalita in campionato. E per cementare lo spogliatoio il tecnico azzurro ha voluto tutti i calciatori a pranzo insieme. L'appuntamento era per le 12:45: pranzo e poi tutti in campo. Da oggi la squadra torna al lavoro.