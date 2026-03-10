Ultim'ora Infortunio Vergara, confermata la diagnosi: ecco quante gare salta

La diagnosi ufficiale arriverà soltanto nelle prossime ore, ma le sensazioni sulle condizioni di Antonio Vergara non sono positive, scrive Repubblica nella sua edizione online. Il giovane talento del Napoli si è fermato durante l’intervallo della sfida contro il Torino a causa di un forte dolore alla pianta del piede sinistro, come confermato anche dall’allenatore Antonio Conte nel post partita. Il giocatore è stato già sottoposto a una prima visita medica, che ha evidenziato un’infiammazione persistente. Per questo motivo Vergara si sottoporrà ad ulteriori accertamenti quando la squadra riprenderà gli allenamenti al Training Center di Castel Volturno. Se gli esami dovessero confermare l’ipotesi di fascite plantare, l’attaccante potrebbe saltare la gara di sabato contro il Lecce e rischierebbe di non essere disponibile nemmeno per la trasferta di Cagliari prima della sosta del campionato. L’infortunio potrebbe inoltre compromettere la sua possibile convocazione in Nazionale: il commissario tecnico Rino Gattuso stava infatti valutando di inserirlo tra i convocati per gli spareggi mondiali contro l’Irlanda del Nord.

Le possibili soluzioni tattiche del Napoli.

In attesa di notizie definitive sulle condizioni di Vergara, Antonio Conte sta già pensando alle possibili alternative per ridisegnare l’attacco del Napoli. Una delle ipotesi più concrete riguarda Eljif Elmas, che ha sostituito proprio Vergara nella gara contro il Torino offrendo una buona prestazione e trovando anche il primo gol in campionato. Il suo avanzamento nel tridente offensivo comporterebbe però un cambiamento anche a centrocampo. Billy Gilmour ha convinto con una prova di alto livello e potrebbe essere confermato, mentre resta da valutare il partner in mediana. Frank Anguissa è rientrato solo di recente dopo quasi quattro mesi di assenza e il suo utilizzo dovrà essere gestito con cautela. Possibili opzioni sono anche Scott McTominay, se tornerà ad allenarsi con il gruppo, e Stanislav Lobotka, assente contro il Torino per un sovraccarico muscolare. Tra le alternative spinge anche il brasiliano Giovane, mentre Kevin De Bruyne dovrebbe trovare spazio a gara in corso per aumentare progressivamente il suo minutaggio e contribuire alla corsa del Napoli verso la qualificazione in Champions League.