Nigeria in difficoltà, Osimhen a fine partita lascia il campo infuriato: il motivo

vedi letture

Un pareggio che brucia, ma che soprattutto inguaia la Nigeria. Alle Supereagles non è bastata la vittoria contro il Rwanda, l'1-1 incassato dallo Zimbabwe rischia di complicare il cammino della nazionale di Victor Osimhen verso i prossimi mondiali in Messico, Canada e Stati Uniti. L'attaccante del Napoli, in prestito al Galatasaray, è uscito dal campo visibilmente nervoso a causa dal risultato: una situazione che non è piaciuta per nulla al giocatore, nervoso coi compagni di squadra.

Al fischio finale, infatti, Osimhen ha abbandonato il campo spingendo via Boniface, che più volte ha provato a calmarlo. Una situazione di nervosismo dovuta chiaramente a quanto accaduto, il nigeriano non ha voluto parlare con nessuno uscendo dal terreno di gioco visibilmente arrabbiato. Decisivo il match di ritorno col Rwanda, servirà un successo per poter evitare ulteriori problemi.