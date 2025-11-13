Nigeria, sogno Mondiale ancora vivo: Osimhen protagonista, eliminato il Gabon

Il sogno Mondiale della Nigeria di Ademola Lookman e Victor Osimhen è ancora vivo. Nella semifinale dei playoff la squadra di Eric Chelle ha superato il Gabon con un netto 4-1 dopo i tempi supplementari.

Le Super Eagles hanno sbloccato il match al 78’ grazie all’attaccante del Siviglia Akor Adams, ma nel finale è arrivata la beffa con il pareggio firmato dall’ex Juventus Mario Lemina all’89’. Nei supplementari, però, la Nigeria ha rialzato la testa: prima Chidera Ejuke e poi Victor Osimhen hanno portato gli africani sul 3-1, prima che lo stesso ex centravanti del Napoli chiudesse definitivamente i conti con la sua doppietta personale.