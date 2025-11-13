Nigeria, sogno Mondiale ancora vivo: Osimhen protagonista, eliminato il Gabon
Il sogno Mondiale della Nigeria di Ademola Lookman e Victor Osimhen è ancora vivo. Nella semifinale dei playoff la squadra di Eric Chelle ha superato il Gabon con un netto 4-1 dopo i tempi supplementari.
Le Super Eagles hanno sbloccato il match al 78’ grazie all’attaccante del Siviglia Akor Adams, ma nel finale è arrivata la beffa con il pareggio firmato dall’ex Juventus Mario Lemina all’89’. Nei supplementari, però, la Nigeria ha rialzato la testa: prima Chidera Ejuke e poi Victor Osimhen hanno portato gli africani sul 3-1, prima che lo stesso ex centravanti del Napoli chiudesse definitivamente i conti con la sua doppietta personale.
Pubblicità
Notizie
Copertina UfficialeConte assente a Castel Volturno, SSC Napoli: “Rientra lunedì come programmato” di Fabio Tarantino
Le più lette
Prossima partita
22 nov 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Napoli
|Atalanta
In primo piano
Arturo MinerviniDa 0 a 10: il terrificante allarme di Conte, l’equivoco da 60 mln, la caccia ai ‘sordi’ che ignorano Antonio e quella ridicola tentazione
Pierpaolo MatroneADL a valanga: "Il Maradona è un cesso! Big incassano 14mln a gara e io 3, per competere serve stadio nuovo!”
Antonio NotoTuttonapoliConte in conferenza: "Avessimo giocato così in Germania, si parlava di catenaccio. Stiamo facendo un percorso"
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com