Ufficiale "Non scherzate con lui, è pronto a combattere". Il PAOK annuncia un ex azzurro

vedi letture

Una nuova occasione per rilanciare una carriera che ormai sembra essere arrivata ai titoli di coda. Tiemoué Bakayoko, ex centrocampista di Milan, Chelsea, Monaco e Napoli, è un nuovo giocatore del PAOK Salonicco. Il francese, classe 1994, è reduce dall'esperienza con il Lorient, squadra che è retrocesse nella scorsa edizione della Ligue 1. Ha firmato fino al 30 giugno 2025 con opzione per la stagione successiva.

Bakayoko è cresciuto nel Rennes ma ha vissuto gli anni migliori al Monaco, prima di prendere la strada verso Londra. Con il Chelsea, che pagò 40 milioni, non è andata nel migliore dei modi: tanti prestiti (Milan due volte, Napoli e Monaco), poi l'addio senza troppi rimpianti. In Serie A ha giocato 80 partite con 3 reti e 2 assist all'attivo.