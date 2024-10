Non solo con Conte: il vero Di Lorenzo è tornato anche in nazionale

La scorsa stagione da decimo posto e l'Europeo sono un ricordo lontanissimo. Dopo il Napoli, Giovanni Di Lorenzo s'è ripreso anche la nazionale a suon di prestazioni convincenti. Ieri il capitano del Napoli, con la fascia per la prima volta anche con l'Italia, ha coronato un'altra grande prova in questa prima parte di stagione trovando anche la sua prima doppietta in nazionale. A fine partita è parsa evidente la soddisfazione, togliendosi anche qualche sassolino: "La serata già era emozionante avendo portato la fascia, poi sono arrivati anche due gol ed è qualcosa di bello. Una serata emozionante che mi porterò per tutta la vita". E sulle difficoltà della scorsa stagione culminate poi agli Europei: "I momenti complicati capitano a tutti i calciatori, a me sono capitati la scorsa stagione. La gente si fissa, è rimasta alle prestazioni passate ma io ho cominciato la stagione in maniera importante anche col Napoli e spero di continuare così".

Le parole di Spalletti

Nel post-partita sono poi arrivati anche i complimenti del Commissario Tecnico, appena qualche mese fa criticatissimo per insistere sul suo ex capitano negli anni napoletani: "Questo spiega è perché l'ho scelto e perché ho insistito tanto. Perché questo è il suo valore. Lui è un giocatore super forte e questo ti porta a metterlo in campo anche quando hai il dubbio. Sa far tutto ed è di livello top. Lo arretri e ti fa doppietta. E poi è un vero professionista: noi dobbiamo andare dietro questa teoria sapendo riconosce coloro che sono giocatori seri. La troppa qualità a volte confina con la presunzione invece devi sempre rimanere umile", le parole importanti del Ct Spalletti, rivendicando la scelta di averlo riconfermato, contro il parere di molti, anche nel nuovo ciclo post-Europei.