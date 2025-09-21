Novità tra i pali? Gazzetta: Conte può rilanciare Meret, le probabili formazioni

Novità tra i pali? Gazzetta: Conte può rilanciare Meret, le probabili formazioniTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:45Notizie
di Fabio Tarantino

Possibile ritorno in porta di Meret per il Napoli. Lo scrive La Gazzetta dello Sport nello speciale legato alle probabili formazioni: "Dopo la sfida contro il City giocata ancora da Milinkovic-Savic, si va verso il ritorno dal 1' di Meret, assente per un problema muscolare rimediato prima del match contro la Fiorentina. Da valutare il rientro di Gutierrez". E per il Pisa? "Cuadrado di nuovo disponibile dopo aver saltato la gara con l'Udinese per un risentimento muscolare. Bonfanti potrebbe essere lanciato per la prima volta da titolare".