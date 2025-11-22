Ultim'ora Nuova scossa di terremoto: è stata avvertita anche al Maradona

Si è verificato un altro evento sismico in Campania, proprio negli ultimi minuti: una nuova scossa di terremoto (magnitudo 3, profondità 2km) che ha registrato l'epicentro a Bagnoli in mare. La scossa è stata ravvisata non solo dai cittadini della zona, ma è stata avvertita anche nei paesi limitrofi, ad esempio a Fuorigrotta allo Stadio Diego Armando Maradona, dove sono presenti i tifosi per il match Napoli-Atalanta delle 20:45.