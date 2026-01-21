Nuove linee guida IFAB: integrazioni e modifiche su Var, sostituzioni, rimesse laterali e gialli

Le regole del calcio sono destinate a evolversi ancora, con l’IFAB che durante la riunione annuale di Londra ha tracciato nuove linee guida per rendere il gioco più scorrevole e ridurre le interruzioni. Dopo l’introduzione della regola degli otto secondi per i portieri, il principio verrà esteso anche a rimesse laterali e rinvii dal fondo, così da limitare le perdite di tempo sistematiche. Novità anche sul fronte sanitario: i calciatori che ricevono cure in campo dovranno uscire temporaneamente dal terreno di gioco, con una durata che verrà stabilita una volta ripresa l’azione. Inoltre, sarà fissato un limite massimo di dieci secondi per lasciare il campo al momento della sostituzione.

Per quanto riguarda il VAR, restano invariati i quattro ambiti principali di intervento, ma con alcune integrazioni mirate. Gli arbitri video potranno correggere errori evidenti come una seconda ammonizione assegnata ingiustamente, un cartellino dato alla squadra sbagliata o, se le leghe lo riterranno opportuno, un calcio d’angolo chiaramente invertito, purché senza rallentare il gioco. Confermate anche le sperimentazioni sul fuorigioco, sia nella versione semi-automatica sia attraverso il Football Video Support già adottato in Serie C. Infine, l’IFAB ha dato pieno sostegno all’uso delle body cam per gli arbitri nei campionati dilettantistici, considerate uno strumento utile sia a livello formativo che disciplinare. A riportarlo è il portale Calcio&Finanza.