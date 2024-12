Occhio all'Udinese: capitalizza come poche altre squadre in Serie A, il dato

Il Napoli, tramite il proprio sito ufficiale, ha pubblicato qualche numero in merito all'Udinese, sfidante degli azzurri domani: "Il prossimo avversario degli uomini di Antonio Conte sarà l’Udinese, rinfrancata dal successo esterno nello scontro salvezza con il Monza. Il recente passato in questo particolare confronto diretto ha certamente sorriso ai partenopei, imbattuti negli ultimi 16 incroci con i bianconeri in Serie A (13V, 3N): l’ultimo successo friulano, un 3-1 con doppietta di Bruno Fernandes e gol di Théréau e Higuaín, è datato 3 aprile 2016. Tra le squadre attualmente nel massimo campionato, solo contro il Como (18) gli Azzurri hanno una serie aperta più lunga di sfide senza sconfitte rispetto a quella che vantano contro l’Udinese. Tuttavia, la squadra oggi allenata da Runjaic è riuscita a strappare il pareggio in due degli ultimi tre match di campionato contro i partenopei. Curioso, inoltre, anche l’incredibile feeling con il gol recentemente mostrato dal Napoli contro l’Udinese, trafitta almeno una volta in ciascuno degli ultimi 19 confronti in Serie A: nella sua storia in massima serie, il club campano è arrivato a 20 gare consecutive in gol fino ad oggi soltanto contro il Bologna, tra il 2012 e il 2023.

Dopo una partenza staordinaria con tanto di primato in classifica grazie ai 10 punti conquistati nelle prime quattro giornate, i bianconeri hanno raccolto tre successi nelle successive 11. Un cammino travagliato che non rende del tutto giustizia a una formazione che ha finora sfruttato il più possibile le proprie risorse, soprattutto in fase offensiva: l’Udinese infatti, è la squadra con il quarto miglior saldo positivo (+4.2) tra gol segnati (18) ed Expected Goals (13.8) in questa Serie A, dietro soltanto ad avversarie con ambizioni europee quali Atalanta (+9.4), Inter (+7.2) e Fiorentina (+7.0). Queste 18 reti inoltre sono state realizzate da ben 11 giocatori diversi e solamente Inter e Lazio (13 ciascuna) hanno finora mandato in gol più giocatori nel torneo in corso: un chiaro segnale della capacità di mister Runjaic di coinvolgere attivamente quanti più giocatori possibile. Grande punto di forza di questa Udinese è però, senz’ombra di dubbio, il gioco aereo: oltre infatti a contare già sette reti di testa realizzate – meno soltanto delle otto dell’Atalanta – i friulani sono una delle tre squadre che non hanno ancora subito un gol di testa in questo campionato, al pari della stessa Atalanta e proprio del Napoli. Destino vuole, tuttavia, che gli ultimi due gol partenopei contro i bianconeri siano arrivati proprio di testa, grazie a Giovanni Simeone il 27 settembre 2023 e a Victor Osimhen il 6 maggio 2024. Per il resto, la formazione friulana non si è dimostrata particolarmente aggressiva sui portatori di palla avversari: solo 10 infatti i tiri tentati a seguito di un recupero offensivo (meglio solo dell’Empoli con sette), che non hanno peraltro portato ad alcuna rete. Chiaro, invece, l’intento di cercare immediatamente la verticalità come certificano i 26 attacchi diretti finora registrati, quarto miglior dato del torneo in corso alle spalle di Milan, Parma e Juventus".