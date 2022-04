Occhio alle palle inattive: Napoli e Roma al top in Serie A, ma in modo diverso

Nel derby del Sole di Pasquetta tra Napoli e Roma, le due squadre dovranno apprestare molta attenzione sui calci da fermo.

Nel derby del Sole di Pasquetta tra Napoli e Roma, le due squadre dovranno apprestare molta attenzione sui calci da fermo. Infatti quella di domani sera tra gli azzurri e i giallorossi, come riporta Opta, è anche la sfida tra le due squadre che hanno realizzato più gol su palla inattiva in questo campionato: 22 la Roma e 21 il Napoli, con i giallorossi primatisti per reti su sviluppo di calcio d’angolo (11) e i campani per quelle su sviluppo di punizione indiretta (sette).