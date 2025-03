Ufficiale Oggi 10 giocatori del Napoli in campo: il programma delle nazionali

Sono ben dodici i calciatori del Napoli convocati con le Nazionali e che dunque saranno impegnati in questi giorni. Ecco l'elenco completo di tutte le partite sul sito ufficiale del club azzurro. Oggi in dieci saranno protagonisti per la Nations League.

Meret, Di Lorenzo, Buongiorno, Politano, Raspadori: Italia-Germania (20 marzo), Germania-Italia (23 marzo) - Uefa Nations League

Gilmour e McTominay: Grecia-Scozia (20 marzo), Scozia-Grecia (23 marzo) - Uefa Nations League

Lobotka: Slovacchia-Slovenia (20 marzo), Slovenia-Slovacchia (23 marzo) - Uefa Nations League

Lukaku: Ucraina-Belgio (20 marzo), Belgio-Ucraina (23 marzo) - Uefa Nations League

Rrahmani: Kosovo-Islanda (20 marzo), Islanda-Kosovo (23 marzo)

Anguissa: Eswatini-Camerun (19 marzo), Camerun-Libia (25 marzo) - Qualificazioni Mondiali

Olivera: Uruguay-Argentina (22 marzo), Bolivia-Uruguay (25 marzo) - Qualificazioni Mondiali