Live Oggi Napoli-Olympiacos: segui l'ampio pre-partita con i nostri inviati a Castel di Sangro

Il calcio d'inizio è fissato per le ore 18.00. La partita sarà trasmessa su Sky Primafila, Dazn e OneFootball, in pay per view, al costo di 9.99 euro. Tuttonapoli.net, come sempre, vi proporrà il live testuale con un ampio pre e post-partita a cura dei nostri inviati a Castel di Sangro. Di seguito il riepilogo dei test estivi dei Campioni d'Italia:

A Dimaro:

Napoli-Arezzo 0-2

Napoli-Catanzaro 2-1

A Castel di Sangro:

Napoli-Brest 1-2

Napoli - Casertana: 1-1

Napoli-Girona 3-2

Napoli - Sorrento 4-0

Napoli-Olympiacos 14 agosto ore 18

Il Napoli di Antonio Conte, dopo l'amichevole contro i francesi del Brest e gli spagnoli del Girona, quest'oggi scende in campo allo stadio Teofilo Patini per le ultime prove generali prima dell'inizio del campionato sfidando i greci dell'Olympiacos, avversario di tutto rispetto considerando gli ultimi acquisti di Strefezza e Valbuena e che sarà terza fascia in Champions League.

Amici di Tuttonapoli, benveuti alla diretta testuale di Napoli-Olympiacos, ultimo test internazionale del ritiro di Castel di Sangro e che dunque chiuda la pre-season dei Campioni d'Italia prima dell'inizio del campionato sul campo del Sassuolo.