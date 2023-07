Oggi Napoli-Spal, calcio d'inizio posticipato: segui la diretta testuale su TN

Oggi il Napoli scende in campo allo Stadio Comunale di Dimaro per il secondo e ultimo test amichevole del ritiro in Val di Sole.

Oggi il Napoli scende in campo allo Stadio Comunale di Dimaro per il secondo e ultimo test amichevole del ritiro in Val di Sole. Ad affrontare i campioni d'Italia la Spal, squadra di Lega Pro allenata da Mimmo Di Carlo. Calcio d'inizio posticiato alle 18.30, potrete seguire l'amichevole con la diretta testuale su Tuttonapoli.